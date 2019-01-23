Николай Басков – самый завидный жених в российском шоу-бизнесе. Красивый, талантливый, богаты – и кому же такой достанется?! Хотя многие считают, что все его громкие романы последних лет – не более, чем пиар-акции.

Николай Басков – самый завидный жених в российском шоу-бизнесе. Красивый, талантливый, богаты – и кому же такой достанется?! Хотя многие считают, что все его громкие романы последних лет – не более, чем пиар-акции."Золотой голос" страны официально был женат один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потом у него были отношения с Оксаной Федоровой, Софи Кальчевой, Викторией Лопыревой, за которыми наблюдала вся страна. С Лопыревой, кстати, была даже намечена дата свадьбы, которая, правда, потом перенеслась, а в итоге и вовсе отменилась. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с балериной Анастасией Волочковой."Я думаю, у Насти со мной в вое время был лучший в жизни отдых на Мальдивах", – похвастался . А на прямой вопрос о том, был ли у него секс с Волочковой и Лопыревой, Басков, ничтоже сумняшеся, хохотнул и заявил: "Все у нас было! Мы же не бесполые создания а живые люди! Волочкова, кстати, она очень горячая, неподражаемая девушка".Теперь же певец с радостью следит за переменами в личной жизни бывших возлюбленных, радуется за них, хотя и запутался в мужчинах все той же Волочковой. "Не бывает бывших отношений, поймите. Настя – одна из тех девушек, с которой мне удалось сохранить теплые, дружеские и очень доверительные отношения. А со остальными как-то не сложилось, – пояснил он. – Вообще же я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет".Ранее в интервью "Дни.Ру" артист , что думает и о собственной свадьбе. Но хочет взять в жены иностранку, которая бы не знала, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имя и амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.