В обладминистрации тут же ответили на претензию

В обладминистрации тут же ответили на претензиюВ ряде СМИ появилась информация, что администрация Владимирской области выдает разрешения на застройку незаконно. Белый дом тут же ответил на обвинения.«Исходно-разрешительная документация на строительство многоквартирного дома на Комиссарова, 15 выдана департаментом строительства и архитектуры в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также на основании Генплана и Правил землепользования застройки городского округа г. Владимир», - объясняют в обладминистрации.Предельные параметры застройки для зоны, в которой находится земельный участок по этому адресу устанавливали органы местного самоуправления в рамках градостроительного законодательства. Всю исходно-разрешительную документацию выдавали в рамках федерального законодательства.Кроме того, пресс-служба губернатора посоветовала городским властям с подобными вопросами обращаться напрямую в департамент и к заместителю главы региона. Такой путь должен быть эффективнее.