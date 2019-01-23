Экс-президенту Украины Виктору Януковичу грозит пожизненное заключение. Завтра суд в Киеве начнет оглашение приговора беглому политику, но сам он его, скорее всего, не услышит. В середине ноября 2018 года Янукович бесследно исчез после тяжелой травмы.

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу грозит пожизненноезаключение. Завтра суд в Киеве начнет оглашение приговора беглому политику, носам он его, скорее всего, не услышит. В середине ноября 2018 года Януковичбесследно исчез после тяжелой травмы.Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк сообщил, что егоподзащитный был слишком поздно проинформирован судом о дате оглашенияприговора, и поэтому не сможет принять участие в заседании по видеосвязи."Какой-либо технической возможности обеспечить связь сВиктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основуголовного процесса", – сказал Сердюк в интервью РИА Новости.Между тем сбежавшему в Россию после событий на майдане в 2014году Януковичу грозит пожизненное заключение. О том, что суд в Киеве можетвынести именно такое решение, не исключил директор Украинского институтаанализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению, приговор Януковичу станет частью избирательнойкампании власти в преддверии президентских выборов 31 марта.Эксперты тем временем заметили много странностей вокругэтого дела и фигуры самого Виктора Януковича. 19 ноября 2018 года в СМИпоявилась информация о тяжелой спортивной травме, которую политик получил затри дня до этого. Примечательно, что именно 19 ноября экс-президент должен былвыступить по видеосвязи с последним словом по своему делу.Журналисты сообщали, что Виктор Янукович пострадал настолькосильно, что не может двигаться. По некоторым данным, политика доставили в московскийИнститут имени Склифосовского. Потом в обстановке повышенной секретности его перевезли в другую клинику.Адвокат политика тогда сказал журналистам, что Янукович будет прикован к постелитри недели.5 декабря в Киеве проходило финальное заседание по делуЯнуковича. В нем он также не принимал участия из-за болезни. Адвокат политикаутверждал, что у него есть медицинская справка от внезапно появившихся в делеизраильских врачей. Интересно, что юрист сам не смог встретиться стравмированным Януковичем, а информацию ему передал хирург Эяль Аттиас,которого пригласили в Россию для консультаций относительно дальнейшей тактикилечения политика.Напомним, что украинские власти обвиняют Виктора Януковича вгосизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивнойвойны. Экс-президент своей вины не признает.