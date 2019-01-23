Экс-президенту Украины Виктору Януковичу грозит пожизненное
заключение. Завтра суд в Киеве начнет оглашение приговора беглому политику, но
сам он его, скорее всего, не услышит. В середине ноября 2018 года Янукович
бесследно исчез после тяжелой травмы.
Экс-президенту Украины Виктору Януковичу грозит пожизненное
заключение. Завтра суд в Киеве начнет оглашение приговора беглому политику, но
сам он его, скорее всего, не услышит. В середине ноября 2018 года Янукович
бесследно исчез после тяжелой травмы.
Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк сообщил, что его
подзащитный был слишком поздно проинформирован судом о дате оглашения
приговора, и поэтому не сможет принять участие в заседании по видеосвязи.
"Какой-либо технической возможности обеспечить связь с
Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ
уголовного процесса", – сказал Сердюк в интервью РИА Новости.
Между тем сбежавшему в Россию после событий на майдане в 2014
году Януковичу грозит пожизненное заключение. О том, что суд в Киеве может
вынести именно такое решение, не исключил директор Украинского института
анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению, приговор Януковичу станет частью избирательной
кампании власти в преддверии президентских выборов 31 марта.
Эксперты тем временем заметили много странностей вокруг
этого дела и фигуры самого Виктора Януковича. 19 ноября 2018 года в СМИ
появилась информация о тяжелой спортивной травме, которую политик получил за
три дня до этого. Примечательно, что именно 19 ноября экс-президент должен был
выступить по видеосвязи с последним словом по своему делу.
Журналисты сообщали, что Виктор Янукович пострадал настолько
сильно, что не может двигаться. По некоторым данным, политика доставили в московский
Институт имени Склифосовского. Потом в обстановке повышенной секретности его перевезли в другую клинику.
Адвокат политика тогда сказал журналистам, что Янукович будет прикован к постели
три недели.
5 декабря в Киеве проходило финальное заседание по делу
Януковича. В нем он также не принимал участия из-за болезни. Адвокат политика
утверждал, что у него есть медицинская справка от внезапно появившихся в деле
израильских врачей. Интересно, что юрист сам не смог встретиться с
травмированным Януковичем, а информацию ему передал хирург Эяль Аттиас,
которого пригласили в Россию для консультаций относительно дальнейшей тактики
лечения политика.
Напомним, что украинские власти обвиняют Виктора Януковича в
госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной
войны. Экс-президент своей вины не признает.