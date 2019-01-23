Юлия Тимошенко за время своей кампании дала своим
избирателям очень много обещаний, сказав, что покинет пост в случае их
невыполнения. Мы сделали подборку из самых интересных посулов, за которые
кандидату в президенты Украины 2019 вскоре придется отвечать.
Юлия Тимошенко за время своей кампании дала своим
избирателям очень много обещаний, сказав, что покинет пост в случае их
невыполнения. Мы сделали подборку из самых интересных посулов, за которые
кандидату в президенты Украины 2019 вскоре придется отвечать.
Мягкая сила по-украински
Пляски вокруг самостийности являются генеральной
политической линией у большинства украинских политиков. Без сказок о том, что
их страна древнее и культурно богаче Атлантиды, обоснование суверенитета
Украины для них, видимо, невозможно. Юлия Владимировна на этом поприще
пообещала много странных вещей в преддверии выборов президента Украины 2019.
Например, она пообещала выпустить десятки томов Ивана Франко
и Леси Украинки. Далее, присовокупить их к остальным произведениям украинских и
не очень творцов, после чего обеспечить перевод всех этих книг на иностранные
языки. Помогать же в просвещении иностранцев будут мощные центры "украинского
присутствия культуры" в мире. Вот такая вот мягкая сила.
Юлин милитаризм
Националистически настроенное население Украины, Тимошенко
(урожденная Григян) изволила попотчевать уже набившими оскомину обещаниями о
вступлении в НАТО, которые заведомо невыполнимы, поскольку противоречат
интересам США. К этому прилагаются рассказы о создании высокопрофессиональной
армии, где у каждого рядового контрактника зарплата будет выше средней по
стране.
Проблему Донбасса обещает решить раз и навсегда,
вернув его в состав Незалежной. Для этого у нее уже заготовлен собственный
состав "военного кабинета", который она обещает скоро обнародовать.
Вопрос с ДНР и ЛНР кандидат в президенты Украины обещает закрыть в обход
Минских соглашений, которые она считает несостоятельными.
За чей счет реформы?
В экономической сфере Тимошенко предлагает план реформ аж на
400 страниц, суть его сводится в эклектическом смешении идей различных
экономистов, от собственно украинских, до российского академика Глазьева. Суть
фолианта сводится к превращению Украины в страну – экспортера
высокотехнологичной продукции со здоровой политической системой, побежденной
коррупцией и ростом ВВП в 7% в год. Ничего реалистичного, кроме описанного выше
популизма там не представлено, откуда брать деньги на реформы – тоже непонятно.
В социальной сфере кандидат в президенты Украины
пообещала сразу все, что смогла: повышение пенсий, повышение прожиточного
минимума, возвращение всех отмененных Порошенко социальных льгот, выплаты за
рождение ребенка, дотации школьникам и многое другое.
Украинские избиратели очень настрадались за десятилетия
незалежности, только этим можно объяснить столь поразительную легковерность.
Эта тенденция настораживает – поскольку, если Тимошенко пообещает всем
избирателям гарантированное место в раю, они поверят и в это.