Юлия Тимошенко за время своей кампании дала своим избирателям очень много обещаний, сказав, что покинет пост в случае их невыполнения. Мы сделали подборку из самых интересных посулов, за которые кандидату в президенты Украины 2019 вскоре придется отвечать.

Юлия Тимошенко за время своей кампании дала своимизбирателям очень много обещаний, сказав, что покинет пост в случае ихневыполнения. Мы сделали подборку из самых интересных посулов, за которыекандидату в президенты Украины 2019 вскоре придется отвечать.Мягкая сила по-украинскиПляски вокруг самостийности являются генеральнойполитической линией у большинства украинских политиков. Без сказок о том, чтоих страна древнее и культурно богаче Атлантиды, обоснование суверенитетаУкраины для них, видимо, невозможно. Юлия Владимировна на этом поприщепообещала много странных вещей в преддверии выборов президента Украины 2019.Например, она пообещала выпустить десятки томов Ивана Франкои Леси Украинки. Далее, присовокупить их к остальным произведениям украинских ине очень творцов, после чего обеспечить перевод всех этих книг на иностранныеязыки. Помогать же в просвещении иностранцев будут мощные центры "украинскогоприсутствия культуры" в мире. Вот такая вот мягкая сила.Юлин милитаризмНационалистически настроенное население Украины, Тимошенко(урожденная Григян) изволила попотчевать уже набившими оскомину обещаниями овступлении в НАТО, которые заведомо невыполнимы, поскольку противоречатинтересам США. К этому прилагаются рассказы о создании высокопрофессиональнойармии, где у каждого рядового контрактника зарплата будет выше средней постране.Проблему Донбасса обещает решить раз и навсегда,вернув его в состав Незалежной. Для этого у нее уже заготовлен собственныйсостав "военного кабинета", который она обещает скоро обнародовать.Вопрос с ДНР и ЛНР кандидат в президенты Украины обещает закрыть в обходМинских соглашений, которые она считает несостоятельными.За чей счет реформы?В экономической сфере Тимошенко предлагает план реформ аж на400 страниц, суть его сводится в эклектическом смешении идей различныхэкономистов, от собственно украинских, до российского академика Глазьева. Сутьфолианта сводится к превращению Украины в страну – экспортеравысокотехнологичной продукции со здоровой политической системой, побежденнойкоррупцией и ростом ВВП в 7% в год. Ничего реалистичного, кроме описанного вышепопулизма там не представлено, откуда брать деньги на реформы – тоже непонятно.В социальной сфере кандидат в президенты Украиныпообещала сразу все, что смогла: повышение пенсий, повышение прожиточногоминимума, возвращение всех отмененных Порошенко социальных льгот, выплаты зарождение ребенка, дотации школьникам и многое другое.Украинские избиратели очень настрадались за десятилетиянезалежности, только этим можно объяснить столь поразительную легковерность.Эта тенденция настораживает – поскольку, если Тимошенко пообещает всемизбирателям гарантированное место в раю, они поверят и в это.