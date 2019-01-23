В Интернете появилось видео скандальной драки между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом, которая произошла во вторник вечером.

В Интернете появилось видео скандальной драки между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом, которая произошла во вторник вечером.По свидетельству очевидцев, Виторган ударил по лицу Богомолова возле одного из кафе в центре Москвы. В результате у режиссера был разбит нос.Предположительно, инцидент произошел из-за супруги Виторгана Ксении Собчак, однако никто из участников конфликта произошедшее не комментирует.Правда, Богомолов сообщил в Instagram, что у него сломан нос, а Ксения Собчак опубликовала свое фото в образе Анны Карениной, которое некоторые пользователи Рунета интерпретируют как признание "коварной изменщицы". Сама же Ксения написала, что это просто фото для глянцевого журнала.Слухи о романе телеведущей и бывшего кандидата в президенты России с известным режиссером ходят уже около двух месяцев, пишет Starhit. Очевидцы якобы видели их гуляющими по Вене. Ксения Собчак на это ответила, что "потратила каникулы на просмотр сериалов и безделье".