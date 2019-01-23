Звезда шоу Жить здорово! Елена Малышева переборщила с уколами красоты. Зрители с трудом узнают любимую телеведущую.

Звезда шоу "Жить здорово!"Елена Малышева переборщила с "уколами красоты". Зрители с трудом узнают любимуютелеведущую.Малышева не скрывает, чточасто наведывается в кабинет врача-косметолога. Все новинки эстетическоймедицины телеведущая уже испробовала на себе. Елена как-то призналась, что уже20 лет делает уколы ботокса.Однако чрезмерное увлечениеподобными процедурами не всегда идет на пользу внешности. Чуть-чуть переборщив,можно преобразиться до неузнаваемости, причем не в лучшую сторону.Именно это по мнению зрителейпроизошло с Малышевой. Поклонники не всегда узнают любимицу.К примеру, на свежем снимке,который Елена опубликовала в личном микроблоге, теледива выглядит, мягкоговоря, неестественно. Кто-то даже отметил, что теледива, постоянноомолаживаясь, "потеряла свое лицо".К слову, запечатленнымвместе с Малышевой писательнице Татьяне Устиновой и ведущей Арине Шараповойсвоя порция критики тоже досталась. В комментариях под снимком фолловеры Елены резалиправду-матку."Столько всего делаете, а выглядите не очень. Что же это за омоложениетакое? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "какой там грим, там по 3 кг ботокса", "Что вы все с собойделаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?", "где таместественность? Старые тетки ,наколотые губы?", "Малышева обкололась...Не узнать", "Девочки,а что с лицами? ботекс подействовал? Татьяна Устинова однанормально выглядит!", "обколотые все до ужаса ,на грудь приняли наверное.новосельевсе таки", "Бабуськи ботоксные перетянутые", "Что с лицом?" – писалиинтернет-обыватели.