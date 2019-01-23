Гражданин четырех государств, арестованный по подозрению в шпионаже в России, останется под стражей до конца февраля. Такое решение принял Мосгорсуд, несмотря на предложенный залог в 30 миллионов рублей. За бывшим морпехом США Полом Уиланом, который часто бывал в Москве и пытался завести друзей среди российских военных, спецслужбы следили почти год.

Гражданин четырех государств, арестованный по подозрению в шпионаже в России, останется под стражей до конца февраля. Такое решение принял Мосгорсуд, несмотря на предложенный залог в 30 миллионов рублей. За бывшим морпехом США Полом Уиланом, который часто бывал в Москве и пытался завести друзей среди российских военных, спецслужбы следили почти год.Подозреваемый в шпионаже Пол Уилан оставлен под арестом как минимум до 28 февраля. Учитывая, что дело связано с государственной тайной, вполне вероятно, сегодня было его первое и единственное появление на публике.Заседание и так закрытое, на материалах гриф "совершенно секретно", прессу пускают лишь на пару минут — в виде исключения.В первом ряду иностранные дипломаты из Великобритании, США и Канады — уникальное для российской юриспруденции внимание. Уилан вообще гражданин сразу четырех стран. Консул Ирландии хоть в суд и не приехал, зато навещал задержанного в следственном изоляторе Лефортово.48 лет, бывший морпех, воевавший в Ираке, уволен с армейской службы за воровство — так гласит официальная биография. Консультант по корпоративной безопасности в компании, торгующей автозапчастями. У фирмы даже представительства в России нет, а вот ее работник бывал в Москве неоднократно.По версии следствия, Уилан был взят с поличным в номере гостиницы "Метрополь" во время передачи флешки со списком сотрудников одного российского секретного ведомства."На флеш-носителе, то есть, накопителе, Пол получил сведения, которые, как считает следствие, составляют гостайну. В действительно Пол должен был получить от физического лица другое — культурные вещи, посещение храма. Отдых Пола. Фотографии", — рассказал Владимир Жеребенков, адвокат арестованного.В защиту Пола Уилана с экранов британских и американских СМИ активно выступает и его точная копия — брат-близнец Дэвид."Пол уехал в Россию 22 декабря, чтобы попасть на вечеринку по случаю свадьбы его друга — бывшего морпеха. И на саму свадьбу 28 декабря. Ещё утром он был в Кремле, в Оружейной палате. Он был на экскурсии по билетам. А вечером он не появился на свадьбе", — рассказал брат.Десять лет — по словам родственников и адвоката — Уилан интересовался российской культурой и обычаями, а с судом отказывается говорить без переводчика. Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж", это, по нашим законам, до десяти лет тюрьмы.