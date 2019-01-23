Во Владимире представители Общественной палаты возмущены кадровой политикой нового главы региона. Именно она стала темой очередного заседания. Все дело в том, что и в свою команду, и в другие структуры он набирает варягов, при этом увольняя профессиональных руководителей. За четыре месяца у власти администрацию покинула большая часть сотрудников.

Во Владимире представители Общественной палаты возмущены кадровой политикой нового главы региона. Именно она стала темой очередного заседания. Все дело в том, что и в свою команду, и в другие структуры он набирает "варягов", при этом увольняя профессиональных руководителей. За четыре месяца у власти администрацию покинула большая часть сотрудников. Что на самом деле творится с кадрами во Владимирской области?Они против "варягов" и "кадровой чехарды", против непрозрачных решений и отсутствия диалога. Совет Общественной палаты Владимирской области обсуждает решения руководства региона, связанные с новыми назначениями и новыми увольнениями.Первый вопрос повестки — смена руководства дорожно-транспортной отрасли. Общественные организации, профсоюзы, профессиональные коллективы собрали в поддержку директора департамента Александра Романенко больше полутора тысяч подписей. Владимирские дороги — одни из лучших в стране, говорят в Общественной палате, ссылаясь на исследования Российской ассоциации дорожников. Поэтому решение сменить опытных руководителей, зарекомендовавших себя, выглядит, по мнению Общественной палаты, странно.Для Александра Романенко увольнение оказалось неожиданным. Слышал, говорит, что на его место ищут или уже нашли замену из других регионов.Свое отношение к кадровой политике руководства Владимирской области Общественная палата обозначила в принятом единогласно обращении. В документе общественники выражают тревогу по поводу назначений на руководящие должности людей, чья компетенция вызывает вопросы. А также призывают оценить кадровый потенциал и оставить на ключевых постах проверенных временем профессионалов.