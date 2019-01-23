Первый и единственный в России дом-музей Вячеслава Тихонова — воистину народного артиста, легендарного Штирлица и благородного князя Андрея, чьи персонажи навсегда вошли в золотую коллекцию отечественного кинематографа.

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