Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын познакомился с певицей Людмилой Зыкиной в 1997 году. И знал многие ее тайны.

Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын познакомился с певицей Людмилой Зыкиной в 1997 году. И знал многие ее тайны.Певица, как известно, не была обижена ни вниманием власти, ни благами. "У были и деньги, и прекрасная трехкомнатная квартира на Котельнической набережной, – рассказывает друг артистки. – Первое, что там бросалось в глаза, – хорошая, дорогая звукозаписывающая техника, которую Людмила Георгиевна привозила из-за границы. В остальном заграничных вещиц было немного. Зато везде виднелись самодельные вышивки, сделанные руками хозяйки: модная тогда "дорожка" на пианино, красивые наволочки, покрывала. Зыкина в свободное время могла вышить целую картину...""О том, как богата Людмила Зыкина‚ заговорили в перестройку, – продолжает Куницын. - Ходили слухи о целых сундуках драгоценностей. На аукционпосле ее ухода действительно были выставлены прекрасные вещи, в том числе очень дорогие изумрудные серьги.Далеко не все свои камни певица покупала сама. Ей дарили подарки президенты, генеральные секретари компартий дружественных стран, руководители союзных республик. Говорилио каком-то невероятном колье, которое подарил Зыкиной Гейдар Алиев. Ав Гохране лежит бриллиант в 51 карат, названный "Людмила Зыкина". По слухам, она отдала этот камень государству, потому что боялась оставить у себя – бриллиант бесценный".Драгоценные камни певица любила, знала в нихтолк. И как-то раз отчитала свою двоюродную сестру, когда та явилась к ней вбижутерии. "Людмила Георгиевна присмотрелась И говорит: "Что это у тебя,стекляшки? Не можешь купить бриллианты, стекло не надевай. Или ничегоне носи, или бриллианты", – цитирует Михаила Куницына журнал