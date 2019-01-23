Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын познакомился с певицей Людмилой Зыкиной в 1997 году. И знал многие ее тайны.
Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын познакомился с певицей Людмилой Зыкиной в 1997 году. И знал многие ее тайны.
Певица, как известно, не была обижена ни вниманием власти, ни благами. "У были и деньги, и прекрасная трехкомнатная квартира на Котельнической набережной, – рассказывает друг артистки. – Первое, что там бросалось в глаза, – хорошая, дорогая звукозаписывающая техника, которую Людмила Георгиевна привозила из-за границы. В остальном заграничных вещиц было немного. Зато везде виднелись самодельные вышивки, сделанные руками хозяйки: модная тогда "дорожка" на пианино, красивые наволочки, покрывала. Зыкина в свободное время могла вышить целую картину..."
"О том, как богата Людмила Зыкина‚ заговорили в перестройку, – продолжает Куницын. - Ходили слухи о целых сундуках драгоценностей. На аукцион
после ее ухода действительно были выставлены прекрасные вещи, в том числе очень дорогие изумрудные серьги.
Далеко не все свои камни певица покупала сама. Ей дарили подарки президенты, генеральные секретари компартий дружественных стран, руководители союзных республик. Говорили
о каком-то невероятном колье, которое подарил Зыкиной Гейдар Алиев. А
в Гохране лежит бриллиант в 51 карат, названный "Людмила Зыкина". По слухам, она отдала этот камень государству, потому что боялась оставить у себя – бриллиант бесценный".
Драгоценные камни певица любила, знала в них
толк. И как-то раз отчитала свою двоюродную сестру, когда та явилась к ней в
бижутерии. "Людмила Георгиевна присмотрелась И говорит: "Что это у тебя,
стекляшки? Не можешь купить бриллианты, стекло не надевай. Или ничего
не носи, или бриллианты", – цитирует Михаила Куницына журнал