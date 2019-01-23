В нижней палате парламента прошел правительственный час с участием главы Минстроя Владимира Якушева. Руководитель ведомства рассказал о развитии жилищного строительства и городской среды, изменениях в законодательстве и переходе на эскроу-счета, состоянии ипотечного рынка. После выступления министра депутаты задали чиновнику интересующие их вопросы.

нижней палате парламента прошел правительственный час с участием главы Минстроя Владимира Якушева. Руководитель ведомстварассказал о развитии жилищного строительства и городской среды,изменениях в законодательстве и переходе на эскроу-счета, состоянииипотечного рынка. После выступления министра депутаты задали чиновникуинтересующие их вопросы.Майскийуказ президента Владимира Путина поставил перед строительством ижилищно-коммунальной отраслью очень амбициозные задачи, отметил ВладимирЯкушев. В числе прочих – улучшение жилищных условий пяти миллионовсемей ежегодно.Министр строительства и ЖКХнапомнил, что на реализацию национального проекта "Жилье и городскаясреда" выделяется более триллиона рублей, из которых средствфедерального бюджета – почти 900 миллиардов. Проект делится на четыре направления – ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды и сокращение количества аварийных домов.Однаиз целей, поставленных президентом, – увеличение объемов строительствадо 120 миллионов квадратных метров жилья к 2024 году. По словам Якушева,вопрос обсуждался с регионами, определены сопутствующие задачи.Во-первых, это достижение необходимой покупательскойспособности, во-вторых, наличие свободных площадок для дополнительноговвода жилья и, в-третьих, выделение средств на строительствоинфраструктуры. Кроме того, необходимо уменьшить административныебарьеры, добавил чиновник.Однимиз главных вопросов для отрасли на сегодняшний день является переход нановые правила финансирования. С 1 июля 2019 года всезастройщики должны перейти на эскроу-счета для привлечения средств граждан. Это специальные банковские счета, на которыепокупатель кладет деньги на приобретение квартиры. Девелопер сможетзабрать их только тогда, когда передаст ключи от готовой квартиры.Благодаря новым правилам права покупателя и безопасность его средствбудут надежно защищены.ВладимирЯкушев отметил, что для работы в новых условиях необходимо продолжатьформировать нужные компетенции у банков и застройщиков. "В долгосрочнойперспективе эти реформы приведут к устойчивой и эффективной строительнойотрасли, которая вернет доверие людей", – уверен глава Минстроя.Затронулруководитель ведомства и тему ипотеки. По его словам, в прошлом году спомощью кредитных средств была куплена каждая вторая квартира. Снижениепроцентных ставок в среднем до 9,5% за два года Якушев назвал самыммасштабным за всю историю.Неменее важный вопрос – расселение аварийного жилья. Владимир Якушевотметил, что жилой фонд России насчитывает 3,7 миллиарда квадратныхметров, подавляющее большинство – многоквартирные дома. По его словам,аварийные дома составляет 0,5% от общего количества – 14 миллионовквадратных метров."До 2024 года на расселение таких домов планируетсянаправить более 500 миллиардов рублей, новое жилье получат около 700 тысяччеловек", – рассказал руководитель Минстроя.Требуетсямногое сделать и по защите прав обманутых дольщиков, отметил Якушев. Пословам министра, принятые Госдумой законы далирегионам инструменты для помощи пострадавшим гражданам. На этомзаконодательное регулирование не завершится – готовится еще рядпредложений по решению проблемы.связи с последними событиями в Минстрое разработали предложения попресечению утечек газа в многоквартирных домах."Одно из них – единый договор на содержание внутридомовых газовых сетейи всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры", -сказал чиновник.Другаямера подразумевает введение в бытовой газ так называемых одорантов. "Мыпомним, кто из Советского Союза, как у нас сильно пах газ, когда где-топроисходила утечка", – напомнил министр. По его словам, это простое иэффективное решение.Послевыступления Владимира Якушева спикер Госдумы Вячеслав Володинпоблагодарил его за последовательное выстраивание отношений сдепутатами. Председатель нижней палаты попросил министра держать наконтроле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах."Было быправильно нам вместе отслеживать ситуацию, обмениваться информацией ипринимать оперативные решения", – обратился спикер к чиновнику.рамках правительственного часа депутаты Госдумы выступили синициативами по совершенствованию жилищного строительства. Так, зампреддумского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко указала наважность того, чтобы обещания, данные депутатам прошлых созывов, продолжаливыполняться министерством. Кроме того, парламентарий призвала учитыватьпри определении целевых показателей экономическое идемографическое развитие страны.свою очередь, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ ГалинаХованская обратила внимание министра на очереди на получениесоциального жилья. По ее мнению, улучшить ситуацию помогут специальныекооперативы. В пример она привела опыт других стран. Парламентарийпредложила предусмотреть строительство наемных домов в рамкахнацпроектов.Традиционнодепутаты имели возможность задать вопросы министру. Член фракции ЛДПРАлексей Диденко поинтересовался у Владимира Якушева его отношением квведению социальной нормы на электроэнергию. "Вопрос обсуждается наплощадках правительства, но пока позиция Минстроя – больше нет, чем да",– ответил министр.Антон Геттаиз "Единой России" попросил чиновника рассказать о формировании единогореестра недостроенных объектов и сроках появления перечня воткрытом доступе. По словам Якушева, работа на этом направлении в самомразгаре.Тему предоставления очередникам социального жилья затронул и депутат Рифат Шайхутдинов.Владимир Якушев выступил за то, чтобы при принятии федерального бюджетарассматривалась возможность выделения на эти цели дополнительныхсредств.Поинтересовалисьпарламентарии и позицией министра по поводу списания долгов по ЖКХ.Якушев выступил против такой практики. "Нужно понимать источник. За счеткого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появитсяответ на этот вопрос", – сказал министр.Напомним,ранее в рамках правительственного часа с докладом перед законодателямиминистр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Глававедомства рассказал о реализации перспективных задач в областиэкологического развития, безопасного обращение с отходами, раздельногосбора мусора и затронул другие актуальные темы.