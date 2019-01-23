В Единой России раскритиковали идею о введении социальных норм электропотребления. Эту меру в партии назвали несправедливой.

В "Единой России" раскритиковали идею о введении социальныхнорм электропотребления. Эту меру в партии назвали несправедливой.Социальная норма потребления электроэнергии не решит проблемперекрестного субсидирования и не повысит энергоэффективность. Мало того, онвызовет негативное отношение у граждан. Такое мнение высказал глава комитетаГосдумы по энергетике Павел Завальный."Если попытатьсяснять проблему перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населениянадо поднять в 1,7 раза, что будет несправедливо, вызовет рост социальнойнапряженности, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект отповышения", – заявил единоросс.Он напомнил, что в июле 2013 года правительство уже предпринималопопытку провести в семи пилотных регионах эксперимент по введению социальнойнормы энергопотребления. Но нововведение не прижилось: отношение региональных властей и населения кэтой идее было негативное.12 февраля предложение Минэкономразвития о введении нормпотребления электроэнергии будет обсуждаться на партийной дискуссионнойплощадке "Благополучие человека", об этом сообщила координатор площадкиНаталья Починок. К обсуждению будут приглашены представители Минрегиона,Минэкономразвития, Минэнерго, регионов и общественности. Перед этим партия проведетопрос граждан на эту тему. По мнению Починок, к изменению, которое касаетсямиллионов граждан, надо подходить взвешенно.Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Министерствоэкономического развития подготовило план реформы по введению социальной нормыэлектропотребления. Предлагалась такая схема: если проживающие в одной квартирерасходуют в месяц 300 киловатт-час электроэнергии, то тариф остается прежним. При превышении этой нормы плата заэлектричество будет расти пропорционально потреблению. Также планировалось постепенноотказаться от льготного тарифа для владельцев электроплит.Позже стало известно,что по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака правительство отложило обсуждениеэтой темы на неопределенное время.