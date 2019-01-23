Смерть исполнителя хита Ночное рандеву стала для многих шоком. Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Из официального заключения судмедэкспертов следует, что артист умер от прободения язвы желудка. Однако друзья Кельми винят в случившимся его жену Людмилу.

Смерть исполнителя хита "Ночное рандеву" стала для многих шоком. Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Из официальногозаключения судмедэкспертов следует, что артист умер от прободения язвы желудка.Однако друзья Кельми винят в случившимся его жену Людмилу.Музыкант Владимир Шанс был одним из первых, кто узнал о смерти Криса. Получив горестное известие, он отправился в морг. Санитары, забиравшие тело знаменитости, рассказали, что в доме Кельми была некая брюнетка. Незнакомка была нетрезва и приглашала медиков к столу.Шанс полагает, что пьяная дама – это жена умершего артиста Людмила. Владимирне понимает, почему супруга не отправила Криса в больницу. Он считает, что женщина была заинтересована в смерти звезды."Я скажу одно: ему можно было вызвать скорую вовремя, и егомогли бы спасти. На мой взгляд, там произошло отравление, спиртное отравление",– отметил Шанс.Экс-любовница Кельми Полина Белова также уверена, что в туроковую ночь музыкант пил вместе с женой. Пословам девушки, Крис хотел развестись с Людмилой и планировал делить имущество.Однако соседка Анна Кармалей, которая иногда убиралась вдомеисполнителя хита "Ночное рандеву", сообщила, что благоверная Кельми около шести лет не появлялась в загородномдоме. Артист попросту выгнал жену. Якобыкогда-то он застал супругу в постели с помощником по хозяйству.В защиту Людмилы Кельми высказался друг семьи, юрист АлексейЛобарев. Адвокат отметил, что Людмила давать интервью несобирается. Но в доверительной беседе она рассказала, как именно развивались события в загородном доме звезды 90-х."29 января Крису вызывали скорую, жены еще не было. 30-гоЛюдмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января тоже самое – ему сталоплохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное,обезболивающее сделали. Далее все нормально. Никакого алкоголя не было. Первогочисла ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнегонаходилась с ним", – отметил Лобарев в студии программы "Пусть говорят" Первогоканала.По словам Алексея,медики несколько раз хотели забрать Кельми в больницу. Музыкант ехать никуда нехотел – он написал отказ от госпитализации.