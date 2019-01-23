Смерть исполнителя хита Ночное рандеву стала для многих шоком. Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Из официального
заключения судмедэкспертов следует, что артист умер от прободения язвы желудка.
Однако друзья Кельми винят в случившимся его жену Людмилу.
Смерть исполнителя хита "Ночное рандеву" стала для многих шоком. Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Из официального
заключения судмедэкспертов следует, что артист умер от прободения язвы желудка.
Однако друзья Кельми винят в случившимся его жену Людмилу.
Музыкант Владимир Шанс был одним из первых, кто узнал о смерти Криса. Получив горестное известие, он отправился в морг. Санитары, забиравшие тело знаменитости, рассказали, что в доме Кельми была некая брюнетка. Незнакомка была нетрезва и приглашала медиков к столу.
Шанс полагает, что пьяная дама – это жена умершего артиста Людмила. Владимир
не понимает, почему супруга не отправила Криса в больницу. Он считает, что женщина была заинтересована в смерти звезды.
"Я скажу одно: ему можно было вызвать скорую вовремя, и его
могли бы спасти. На мой взгляд, там произошло отравление, спиртное отравление",
– отметил Шанс.
Экс-любовница Кельми Полина Белова также уверена, что в ту
роковую ночь музыкант пил вместе с женой. По
словам девушки, Крис хотел развестись с Людмилой и планировал делить имущество.
Однако соседка Анна Кармалей, которая иногда убиралась в
доме
исполнителя хита "Ночное рандеву", сообщила, что благоверная Кельми около шести лет не появлялась в загородном
доме. Артист попросту выгнал жену. Якобы
когда-то он застал супругу в постели с помощником по хозяйству.
В защиту Людмилы Кельми высказался друг семьи, юрист Алексей
Лобарев. Адвокат отметил, что Людмила давать интервью не
собирается. Но в доверительной беседе она рассказала, как именно развивались события в загородном доме звезды 90-х.
"29 января Крису вызывали скорую, жены еще не было. 30-го
Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января тоже самое – ему стало
плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное,
обезболивающее сделали. Далее все нормально. Никакого алкоголя не было. Первого
числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего
находилась с ним", – отметил Лобарев в студии программы "Пусть говорят" Первого
канала.
По словам Алексея,
медики несколько раз хотели забрать Кельми в больницу. Музыкант ехать никуда не
хотел – он написал отказ от госпитализации.