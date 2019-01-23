Иерусалимский Патриарх, который накануне отказался от встречи с Порошенко, сославшись на здоровье, сегодня принял делегацию канонической Украинской православной церкви. Священники из числа Одесской епархии приехали на Святую землю с паломничеством.

Иерусалимский Патриарх, который накануне отказался от встречи с Порошенко, сославшись на здоровье, сегодня принял делегацию канонической Украинской православной церкви. Священники из числа Одесской епархии приехали на Святую землю с паломничеством. В самом же Киеве сегодня оказалось, что единолично разыграть религиозную карту в предвыборной гонке Порошенко не дадут. Его подручный, главный раскольник Филарет, сегодня неожиданно появился на съезде, где свою кандидатуру в президенты выдвинула Тимошенко.Махать флажками и вовремя аплодировать можно было только по команде. На съезде Тимошенко тьма народу — десять тысяч человек. Это ее последний рывок на старте предвыборной гонки: Юля за кулисами, на сцене Филарет, открывает шоу-программу.Филарета привыкли видеть в пажах у президента: он обычно сопровождает Порошенко на церковных гастролях. Но сегодня они разошлись. И стало совсем непонятно: перебежчик он или засланный казачок."Я хочу, чтобы мы помолились Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он благословил ваш съезд", — заявил Филарет.За Филаретом на сцену поднимется Леонид Кравчук, первый президент Украины. На огромном экране Михаил Саакашвили. Его представляют как экс-президента Грузии. О том, что он экс-губернатор Одесской области и экс-гражданин Украины, сказать забудут."Украина может стать великой страной, сверхдержавой. Но для этого надо убирать Порошенко и эту банду. В этом соревновании я желаю успехов Юлии Тимошенко", — сказал Саакашвили.Из флага Украины появляется Юлия Тимошенко в костюме цвета марсала и туфли в тон."Я — ваша, и вы — мои, потому что мы — единая нация", — объявила Тимошенко.Сегодня она будет мягкой. Где-то даже сентиментальной. Сначала расскажет о дочери, потом о матери, вспомнит про мужа, как вместе сидели в одном СИЗО."Его вели на допрос, меня вели с допроса. И он мне сказал: "Не сдавайся! Мы все выдержим!" – вспоминает Тимошенко.Она во всем видит знаки и символы. Даже съезд "Батькивщины" символично назначила на 22 января, день Соборности Украины. Порошенко тоже хотел собраться сегодня, но Тимошенко его опередила и отправила президента агитировать на улицу."Путь истины настал в 2014 году. Украина твердо ступила на путь своей свободы, своей независимости. На путь в Евросоюз, на путь в НАТО", — утверждает Порошенко.На площадь украинский президент пошел с Епифанием. Вот он, в первом ряду. Филарет оказался ненадежным: он и вашим, и нашим. После съезда Тимошенко снова побежал к Порошенко, на Банковую, где лидер нации вручил раскольнику звезду героя."Я принял решение присвоить Вам высокое звание Героя Украины. Вы довели до всего света: "там, где два украинца — там три Гетмана" — это не про нас", — сказал президент.В этой поговорке суть сегодняшней украинской политики. Иную позицию высказывает оппозиционная платформа "За жизнь"."Все больше людей понимают, что за нами сила, победа, и только вместе мы можем изменить этот режим, который довел страну до катастрофы", — говорит Юрий Бойко.Центральная избирательная комиссия уже получила документы от 25 кандидатов в президенты. Они уже развлекают народ: поют, читают стихи, сегодня Порошенко на площади декламировал. Это был его ответ Зеленскому, который в своем комедийном шоу продолжает над ним смеяться.Пока они смеются, украинцы штурмуют отделения социальной защиты. За коммунальными субсидиями огромные очереди. Призрачные низкие тарифы — не более, чем программные заявления, с которыми кандидаты в президенты выступают раз в пять лет.