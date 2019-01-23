Huawei официально представила новый флагман линейки смартфонов Honor — Honor View 20, оснащенный топовым 7-нм процессором Kirin 980, трехмерной тыловой камерой и врезанной в экран фронталкой. Названа и официальная цена Honor View 20 в России.

Компания Huawei официально представила сегодня смартфон Honor View 20 (ранее выпущенный в Китае под названием Honor V20) для международных рынков. Возможности сделать полноценный обзор аппарата нам пока не представилось, однако бегло изучить его до презентации мы смогли. Что представляет из себя первый "международный" смартфон Honor с новейшим флагманским процессором Kirin 980 и "трехмерной" 48-мегапиксельной камерой? И что это за "дыра" в экране?Honor View 20: дизайнЧто делать производителю смартфонов, если хочется свести к минимуму ширину рамки над дисплеем, при этом избежав "челки" и сопутствующего ей риска затеряться в легионе клонов последних моделей iPhone? Решение есть — дыра в дисплее. Даже не дыра, а так, довольно аккуратное, хотя и не симметричное относительно угла дисплея, отверстие под фронтальную камеру:На этом фото показанного нам представителями российского офиса Huawei образца картину портит защитная пленка на дисплее, без нее вид был бы гораздо эстетичнее. Что касается дизайна задней панели, Honor View 20 выделяется оригинальной конфигурацией камер: основной объектив отдельно, второй модуль делит вытянутый черный блок с инфракрасным осветителем ToF-системы (о ней ниже) и светодиодной вспышкой.От градиентов и линейных переливов, которыми отличались предыдущие модели линейки, в новинке перешли к покрытию, свет от которого отражается в виде характерного V-образного (V — потому что View в названии, ну и наверняка намек на "победу" — victory) блика. Особенно интересно — скромненько, но со вкусом — бликует черный вариант:Покрутите корпус под разными углами, и рисунок бликов станет еще более затейливым, это уже просто молнии какие-то:Что касается корпуса смартфона как такового, ничего выдающегося или необычного он из себя не представляет: обычный брусок, не слишком тонкий (8,1 мм), черная окантовка между стеклом экрана и рамой кажется массивной.А вот пара официальных рендеров Honor View 20 от пресс-службы Huawei:Никаких проблем в использовании смартфона новая реализация фронтальной камеры не создает. Разве что не все программное обеспечение пока понимает "дырявые" дисплеи, поэтому иногда отверстие может перекрывать текст или другие элементы интерфейса. В настройках можно, как и у смартфонов Huawei с "челкой", включить режим постоянно черной верхней строки экрана — чтобы встроенная в экран камера стала практически незаметной.Honor View 20: характеристики, камерыРаботает новинка на процессоре HiSilicon Kirin 980. Этот же чип, о котором мы уже писали во всех подробностях, используют последние флагманские смартфоны Huawei — Mate 20 и Mate 20 Pro, а также продающийся только в Китае слайдер Honor Magic2.Оперативной памяти здесь 6 ГБ у версии в черном/"сапфировом синем" цветах и 8 у "мерцающих" синей и красной; встроенные накопители емкостью 128 и 256 ГБ, соответственно. Слота для карт памяти нет. Диагональ IPS LCD-экрана новинки 6,4 дюйма, а разрешение — FullHD+, 1080 x 2310 пикселей. Есть 3,5-мм аудиоразъем, тройная Wi-Fi антенна для надежной связи вне зависимости от способа держать смартфон и система охлаждения процессора при помощи тепловой трубки с испарительной камерой. Емкость аккумулятора — солидные 4000 мА*ч.За фотосъемку отвечает 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX 586 с пикселями по 0,8 нм, которые могут объединяться в группы по четыре, формируя 12-мегапиксельное изображение и захватывая при этом максимум света. Возможна и съемка в "родном" разрешении, но результаты будут годными только при хорошем освещении.Камера не простая, она совмещена с датчиком, измеряющим время отражения инфракрасных волн от предметов в кадре для построения трехмерной карты глубины изображения (эффект Time-of-Flight). Это позволяет, например, на лету делать разные штуки с видео вроде коррекции фигуры (почему-то только в сторону утоньшения, тренд бодипозитива до Китая пока, видимо, не дошёл) или записи движений человека в реальном времени и их воспроизведения мультяшными персонажами.Кроме того, на презентации в Москве показали использование подключенного к ТВ Honor View 20 в игре типа "дартс", в которой игроки должны попадать в виртуальную мишень на экране, бросая в нее невидимый дротик. На самом деле вариантов применения технологии в связке со сдвоенным нейропроцессором в Kirin 980 масса, главное чтобы разработчики ПО их своевременно реализовывали.Фронтальная камера Honor View 20 25-мегапиксельная.Honor View 20: ценаРоссиянам смартфон обойдется в 37 990 рублей за стандартную версию и 44 990 за "мерцающую", ко-брендированную с итальянским брендом Moschino. Предзаказ стартует во всех крупных розничных сетях уже 23 января, а розничные продажи — 31-го.