В австралийском Мельбурне продолжается четвертьфинальная стадия первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. У мужчин в полуфинал вышел француз Люка Пуй, который посеян на турнире под 28-м номером.

В австралийском Мельбурне продолжается четвертьфинальная стадия первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. У мужчин в полуфинал вышел француз Люка Пуй, который посеян на турнире под 28-м номером.В 1/4 финала французский теннисист обыграл канадца Милоша Раонича (16-я ракетка турнира). Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 24-летнего француза, который в полуфинале встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и японцем Кэем Нисикори (8). В другой паре сыграют грек Стефанос Циципас (14) и испанец Рафаэль Надаль (2).