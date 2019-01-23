Строительство под вопросом. Накануне мы рассказывали о ситуации на Комиссарова, 15, где на участке в кольце плотной жилой застройки было выдано разрешение на строительство сразу нескольких многоэтажек. При этом жители соседних домов уверены, что возведение таких зданий нарушает их права и градостроительные нормы.

Строительство под вопросом. Накануне мы рассказывали о ситуации на Комиссарова, 15, где на участке в кольце плотной жилой застройки было выдано разрешение на строительство сразу нескольких многоэтажек. При этом жители соседних домов уверены, что возведение таких зданий нарушает их права и градостроительные нормы. Как сообщили на брифинге в мэрии, подобный случай не единственный по городу. Напомним, в течение прошлого года градостроительные полномочия исполнял департамент архитектуры и строительства области, в этом году полномочия по закону вернули муниципалитету. По информации горадминистрации, некоторые решения, связанные с городской застройкой и принятые в прошлом году, вызвали у специалистов серьёзные вопросы. Так, например, на участке в районе Балакирева, 43, рядом с второй школой разрешили возвести административно-офисное здание, хотя участок выдавался под временный объект. К нему нет ни подъезда, ни парковок. На проспекте Строителей 7-Д похожая ситуация, там при строительстве супермаркета планируют в четыре раза превысить изначально согласованную площадь. Пока непонятна и ситуация с застройкой в Перекопском городке. Там почти вплотную к благоустроенному скверу, вместо бывшего общежития для военных предполагалось строительство высотки. Известно, что сейчас территорию вместе со зданием приобрёл один из владимирских бизнесменов. Таких вопросов к согласованным градостроительным планам земельных участков или ГПЗУ и разрешениям на строительство ещё много.Сергей Сысуев, заместитель главы администрации г. Владимира: "Всего ГПЗУ было выдано департаментом 340, практически все ГПЗУ сотрудники управления просмотрели и в 226 случаях нашли те или иные недостатки, нарушения или отсутствие какой-либо информации".