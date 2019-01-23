Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома организации сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома организации сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА)."РУСАДА полностью изменилось, – сказал Ниггли, которого цитирует ТАСС. — Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация".Кроме того, он добавил, что "хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем". Кроме того, гендиректор агентства отметил, что прогресс РУСАДА должен стать "хорошей новостью для спортсменов всего мира".