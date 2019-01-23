Водитель проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан»...

В полицию поступило сообщение о том, что на Профсоюзной улице произошло дорожно-транспортное происшествие.Установлено, что водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», следовал по улице Миклухо-Маклая в сторону улицы Введенского. На пересечении с Профсоюзной улицей он проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан».В результате происшествия пострадавший трехлетний ребенок, пассажир автомобиля «Тойота Камри», был госпитализирован. Девочке была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее выписали из больницы. В настоящее время ее здоровью ничто не угрожает.В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81