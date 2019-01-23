Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверкуУправление по противодействию коррупции начало проверку в отношении главы Гороховецкого района Алексея Бубелы.Как сообщает прокуратура, в декларации чиновник не указал доход жены. Теперь ведомство выясняет, почему он не предоставил полные данные. После того, как районный глава даст официальный ответ, Владимир Сипягин решит дальнейшую судьбу нарушителя.У жены депутата заключен контракт с Советом Федерации РФ. По договору она продала верхней палате парламента несколько своих картин. Кроме того, она продавала изделия народного ремесла в МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел». За эти сделки она заработала 190 тысяч рублей.Однако на сайте администрации Гороховецкого района за период с января по декабрь 2017 года у Бубелы-Масловой задекларирован доход в 24 тысячи рублей.