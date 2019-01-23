Прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку
Управление по противодействию коррупции начало проверку в отношении главы Гороховецкого района Алексея Бубелы.
Как сообщает прокуратура, в декларации чиновник не указал доход жены. Теперь ведомство выясняет, почему он не предоставил полные данные. После того, как районный глава даст официальный ответ, Владимир Сипягин решит дальнейшую судьбу нарушителя.
У жены депутата заключен контракт с Советом Федерации РФ. По договору она продала верхней палате парламента несколько своих картин. Кроме того, она продавала изделия народного ремесла в МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел». За эти сделки она заработала 190 тысяч рублей.
Однако на сайте администрации Гороховецкого района за период с января по декабрь 2017 года у Бубелы-Масловой задекларирован доход в 24 тысячи рублей.