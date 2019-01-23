Цель мероприятия - популяризация использования световозвращающих элементов одежде, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Стать заметнее на дороге участнику дорожного движения – одна из возможностей уберечься от травм на неосвещенной дороге. Светоотражающий элемент на одежде – на сегодняшний день реальный способ выделить себя в темноте, его использование может снизить не только детский травматизм на дорогах, но и взрослый.Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району провели мероприятия по популяризации световозвращающих элементов, а также по организации их распространения среди населения. Активное участие в разъяснительной работе по применению световозвращателей приняли члены народной дружины.В период проведения акции автоинспекторы провели мониторинг наличия световозвращающих элементов у учащихся средней общеобразовательной школы № 3 города Гороховец и тестирование знаний школьников о значении световозвращающих элементов.Также сотрудники Госавтоинспекции и представители народной дружины приняли участие в городском празднике, организованном для жителей районного центра, неравнодушных к ведению здорового образа жизни. Мероприятие организовано с целью укрепления здоровья, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Для детей и взрослых была подготовлена физкультурно-развлекательная программа «най наших», в рамках которой полицейские и народные дружинники напомнили участникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, ношения светоотражающих элементов в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. Каждому пришедшему был вручен флаер «Стань заметнее на дороге».По мнению сотрудников ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району главный итог проведенной работы - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и формирование навыков безопасного поведения детей и взрослых на дорогах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.