Он снизился на 135 миллионов

Он снизился на 135 миллионовОбъём государственного долга Владимирской области уменьшился на 135 миллионов рублей. Сейчас он составляет почти 4027 миллионов рублей или 9,2% от доходов бюджета региона без учёта безвозмездных поступлений.Госдолг на 100% представлен только бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета, и является одним из самых низких в центральной России.Расходы на обслуживание госдолга области в 2018 году не превысили одного процента от объёма расходов бюджета области (за минусом расходов за счет субвенций из бюджета страны) и составили 4,2 миллиона рублей.«После выхода на стабильный профицит бюджета наша область сможет увеличить финансирование разных льгот, например, выделять деньги «детям войны» и семьям с маленькими детьми, а также производить доплаты работникам бюджетной сферы», – отметил глава региона Владимир Сипягин.