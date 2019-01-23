СледКом возбудил уголовное дело

СледКом возбудил уголовное делоОтдел по расследованию особо важных дел регионального СледКома возбудил уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника. К уголовной ответственности привлекли бывшего генерального директора музея Игоря Конышева, бывшего заместителя директора Александра Трушинского и директора ООО «Айкитти» Сергея Картинцева.Их подозревают в хищении государственного имущества. В начале 2017 года Конышев, Трушинский и Картинцев, задумав хищение государственных денежных средств, договорились о заключении договора о разработке нового веб-сайта музея по заведомо завышенной стоимости. За сайт они заплатили 4 миллиона 020 тысяч рублей.Сайт не выполнили по техническому заданию и даже в настоящее время он содержит ссылку на предшествующий сайт, действующий с 2010 года.Фигуранты по делу задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Подозреваемые дают признательные показания.