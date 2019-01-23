Супруга, актриса Кристина Бродская, подарила Игорю Петренко дочь. Одними из первых радостную новость узнали зрители спектакля, где он играл.

Супруга, актриса Кристина Бродская, подарила Игорю Петренко дочь. Одними из первых радостную новость узнали зрители спектакля, где он играл.О том, что у 41-летнего и 28-летней Кристины Бродской появится ребенок, знали только самые близкие. Артистам удавалось скрывать беременность звезды сериала "Татьянина ночь" до последнего. А вот, что Кристина родила, узнали многие. О радостном событии было объявлено прямо на спектакле"Триумфальная арка" в Санкт-Петербурге 20 января.Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Игорь Петренко поехал в роддом к жене и новорожденной дочери, передает .Отметим, что для Кристины Бродской и девочка стала третьим ребенком в семье. Старшая дочь родилась в 2014 году, средняя – в 2017 году. И вот снова девочка. Супруги предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни, поэтому журналисты даже толком не знают, как зовут детей пары.Кристина и Игорь оформили отношения недавно, в 2016 году. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. На этом молодожены не остановились. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.Отметим, что новорожденная дочь уже пятый ребенок Игоря Петренко. От брака с актрисой Екатериной Климовой у популярного актера подрастают двое сыновей Матвей и Корней.