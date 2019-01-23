Татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене во время выступления. Трагический эпизод успели заснять зрители.

Татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене вовремя выступления. Трагический эпизод успели заснять зрители.В минувшее воскресенье, 20 января, Халлиулова принималаучастие в концерте в Центре культуры и досуга "Восход" в Димитровграде. Внезапноженщина почувствовала себя плохо на сцене и упала. Очевидцы сразу вызваливрачей, однако им не удалось спасти певицу. Как утверждают медики,предварительной причиной смерти стала остановка сердца."Фания Халиуллова открывала концерт ансамбля"Неугасимые звезды", где так же была руководителем, и во времяисполнения песни внезапно упала. Прибывшие на место медики госпитализировалиартистку, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По предварительной версии,причина смерти – остановка сердца", – сообщает автор портала Dimgrad24.ru.Близкие и знакомые Халиулловой отмечают, что женщинабыла талантливой певицей и замечательным педагогом по вокалу. Кроме того, она часто вела концерты в честь национальных татарских праздников в Димитровграде.