Татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене во
время выступления. Трагический эпизод успели заснять зрители.
Татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене во
время выступления. Трагический эпизод успели заснять зрители.
В минувшее воскресенье, 20 января, Халлиулова принимала
участие в концерте в Центре культуры и досуга "Восход" в Димитровграде. Внезапно
женщина почувствовала себя плохо на сцене и упала. Очевидцы сразу вызвали
врачей, однако им не удалось спасти певицу. Как утверждают медики,
предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
"Фания Халиуллова открывала концерт ансамбля
"Неугасимые звезды", где так же была руководителем, и во время
исполнения песни внезапно упала. Прибывшие на место медики госпитализировали
артистку, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По предварительной версии,
причина смерти – остановка сердца", – сообщает автор портала Dimgrad24.ru.
Близкие и знакомые Халиулловой отмечают, что женщина
была талантливой певицей и замечательным педагогом по вокалу. Кроме того, она часто вела концерты в честь национальных татарских праздников в Димитровграде.