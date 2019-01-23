Проверили городские заправки на качество топлива. Общественники и представители администрации города осуществили ряд рейдовых мероприятий на владимирских АЗС. Проверяли качество бензина на заправках на улицах Добросельской, Диктора Левитана и Мира.

Проверили городские заправки на качество топлива. Общественники и представители администрации города осуществили ряд рейдовых мероприятий на владимирских АЗС. Проверяли качество бензина на заправках на улицах Добросельской, Диктора Левитана и Мира. Именно там заправляются автомобили бюджетных организаций, полиции, МЧС, больниц. Водители часто жаловались на проблемы с авто после заливки топлива в бак. Выяснилось, на АЗС, что на улице Мира предельно допустимый ГОСТом показатель содержания серы оказался превышен в 17 раз! Обнаружили недостатки в качестве дизельного топлива и на заправке на улице Куйбышева, там серы оказалось в 25 раз больше положенного норматива. Материалы проверочных мероприятий будут направлены в контрольно-надзорные органы.