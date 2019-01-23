Лихачество, которое чуть не завершилось бедой. С такой фразой к нам обратились возмущённые телезрители и прислали видео с регистратора.

Лихачество, которое чуть не завершилось бедой. С такой фразой к нам обратились возмущённые телезрители и прислали видео с регистратора. На кадрах видно, как на оживлённом перекрёстке рядом с памятником Фрунзе легковушка на скорости уходит в вираж. Ещё чуть-чуть и на вечерней зимней дороге случилась бы авария. Можно ли как-то повлиять на водителей, если вы стали свидетелями опасного вождения? В региональном ГИБДД нам пояснили, что о подобных случаях можно сообщать дорожным полицейским с помощью электронного заявления. Оставить его можно на сайте, который вы видите на экране. При этом на кадры видеофиксации обязательно должен попасть хотя бы фрагмент номера автомобиля, а заявитель должен быть готов к тому, что его могут привлечь к разбору ситуации в качестве свидетеля.