Заявление об угрозе инвалидности Кокорину – уловки его адвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданий Дмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФС считают, что состояние здоровья нападающего Зенита Александра Кокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО.

Заявление об угрозе инвалидности Кокорину – уловки егоадвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданийДмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФСсчитают, что состояние здоровья нападающего "Зенита" АлександраКокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО."Один из адвокатов футболиста заявляет о том, что игрокуможет грозить замена коленного сустава на искусственный, якобы из-за того, чтоигрок, находясь в СИЗо, не имеет возможность тренироваться, как ранее в полномобъеме. Знаете, по-моему, это уловки его адвокатов, не более", – отметил Штепа.Он не исключил того, что у Кокорина действительно имеютсяпроблемы со здоровьем, в частности с коленным суставом. "Вполне вероятно, чтоеще до того, как Кокорин попал в СИЗо, он получил какую-то травму, и внастоящее время возникло какое-то обострение. Но говорить о том, что это из-заотсутствия полноценных игровых тренировок просто абсурдно. Помимо Кокорина подстражей у нас в стране находится большое количество людей, и никто из них незаявляет об отваливающихся у них коленных суставах. В том числе этого неделает и его, так сказать, подельник Павел Мамаев", – пояснил эксперт.Он обратил внимание на то, что сам Кокорин и его защита внастоящее время ведут себя довольно странно. "Накануне в СМИ оказалась какая-тостранная переписка Кокорина с питерскими футбольными фанатами, в которой онроссиян сравнивает со стадом баранов. Я думаю, что Александру в принципе надохорошенько подумать на тему того, какие поступки следует совершать, а какиенет. Тоже самое, касается его публичных высказываний и заявлений его адвокатов.Сейчас он и его друг Мамаев находятся, как говорится, под микроскоп СМИ и общественности,и любое необдуманное действие или слово, могут усугубить и без того непростоеположение футболистов", – заключил Штепа.Напомним, Александр Кокорин вместе с товарищами – ПавломМамаевым и Александром Красовицким, а также младшим братом Кириллом – былизадержаны после драк в центре Москвы 8 октября. Компания обвиняется в двух эпизодах побоев и хулиганстве.Также обвинение им дополнили статьей о причинении легкого вреда здоровью.