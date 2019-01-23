Заявление об угрозе инвалидности Кокорину – уловки его
адвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданий
Дмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФС
считают, что состояние здоровья нападающего Зенита Александра
Кокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО.
Заявление об угрозе инвалидности Кокорину – уловки его
адвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданий
Дмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФС
считают, что состояние здоровья нападающего "Зенита" Александра
Кокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО.
"Один из адвокатов футболиста заявляет о том, что игроку
может грозить замена коленного сустава на искусственный, якобы из-за того, что
игрок, находясь в СИЗо, не имеет возможность тренироваться, как ранее в полном
объеме. Знаете, по-моему, это уловки его адвокатов, не более", – отметил Штепа.
Он не исключил того, что у Кокорина действительно имеются
проблемы со здоровьем, в частности с коленным суставом. "Вполне вероятно, что
еще до того, как Кокорин попал в СИЗо, он получил какую-то травму, и в
настоящее время возникло какое-то обострение. Но говорить о том, что это из-за
отсутствия полноценных игровых тренировок просто абсурдно. Помимо Кокорина под
стражей у нас в стране находится большое количество людей, и никто из них не
заявляет об отваливающихся у них коленных суставах. В том числе этого не
делает и его, так сказать, подельник Павел Мамаев", – пояснил эксперт.
Он обратил внимание на то, что сам Кокорин и его защита в
настоящее время ведут себя довольно странно. "Накануне в СМИ оказалась какая-то
странная переписка Кокорина с питерскими футбольными фанатами, в которой он
россиян сравнивает со стадом баранов. Я думаю, что Александру в принципе надо
хорошенько подумать на тему того, какие поступки следует совершать, а какие
нет. Тоже самое, касается его публичных высказываний и заявлений его адвокатов.
Сейчас он и его друг Мамаев находятся, как говорится, под микроскоп СМИ и общественности,
и любое необдуманное действие или слово, могут усугубить и без того непростое
положение футболистов", – заключил Штепа.
Напомним, Александр Кокорин вместе с товарищами – Павлом
Мамаевым и Александром Красовицким, а также младшим братом Кириллом – были
задержаны после драк в центре Москвы 8 октября. Компания обвиняется в двух эпизодах побоев и хулиганстве.
Также обвинение им дополнили статьей о причинении легкого вреда здоровью.