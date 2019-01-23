Коммунальная авария произошла в Твери – там прорвало магистральный трубопровод. Замерзают и жители Самары.

Коммунальная авария произошла в Твери – там прорвало магистральный трубопровод. Без тепла и горячей воды оказались жители микрорайона Южный. В зоне отключения оказались более 50 домов, детские сады, школы и областной роддом.Замерзают и жители Самары. Та же картина: не выдержали трубы в Кировском районе. В результате кипяток хлынул на улицы. Залило трамвайные пути, встал транспорт. Пострадали 11 человек, четверо попали в ожоговый центр. Следователи уже начали проверку. Без отопления остались около пятисот жилых домов, девять медучреждений, в том числе крупнейшая больница региона. Пациентов вынужденно отправили по домам, передает телеканал "Россия 24".