На Игоря Конышева завели уголовное дело. Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан в Москве по подозрению в хищении государственного имущества. По версии следствия, в начале 2017 года Конышев, а также его зам Александр Трушинский договорились со знакомым директором коммерческой фирмы о разработке нового сайта музея. Следствием установлено, что цену на услуги фирмы Айкитти с преступным умыслом завысили. За разработку нового сайта запросили 4 млн 20 тысяч рублей.

На Игоря Конышева завели уголовное дело. Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан в Москве по подозрению в хищении государственного имущества. По версии следствия, в начале 2017 года Конышев, а также его зам Александр Трушинский договорились со знакомым директором коммерческой фирмы о разработке нового сайта музея. Следствием установлено, что цену на услуги фирмы "Айкитти" с преступным умыслом завысили. За разработку нового сайта запросили 4 млн 20 тысяч рублей. При этом никакого анализа рынка директор госучреждения не проводил и пренебрег требованиями закона о контрактной системе в сфере закупок. В феврале 2017 года договор с фирмой "Айкитти" подписали. На разработку нового сайта у коммерческой компании было 180 дней.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СК: "Фактически изучение уже нашими экспертами: следствием и оперативными службами рынка услуг того уровня веб-сайта, который заявлялся в конкурсной документации - максимальная стоимость такого сайта 1 миллион 100 тысяч рублей. Это максимум. И всё будет очень красиво. Но ничего не было сделано, а деньги, принадлежащие Российской Федерации, были фактически украдены соучастниками".Следствие установило, что акты о выполненных работах Конышев подписал, хотя разработчики положенный объем работы так и не выполнили. После подписания итоговым документов сайт музея долгое время находился в тестовом режиме. Даже сейчас ресурс содержит ссылку на предыдущую версию, которая была разработана в 2010 году студентами ВлГУ и обошлась учреждению всего в 95 тысяч рублей. А вот что касается 4 млн, то их, по версии следствия, Игорь Конышев, его зам Александр Трушинский и директор фирмы "Айкитти" Сергей Картинцев разделили между собой. На данный момент в отношении фигурантов готовятся материалы для предъявления обвинения. В Октябрьском суде города Владимира Игорю Конышеву избрали меру пресечения. Под домашним арестом экс-директор ВСМЗ просидит до 18 марта.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СК: "Они взрослые люди, не из низших слоев общества, скажем так, поэтому каких-то препятствий не чинилось при задержании. И сейчас, повторюсь, они избрали достаточно правильную, на наш взгляд, тактику поведения на следствии и дают признательные показания. Детальному анализу подвергается финансово-хозяйственная деятельность за весь период пребывания Игоря Конышева на должности генерального директора ВСМЗ. Расследование уголовного дела продолжается".