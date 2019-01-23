Популярная российская актриса рассказала о своем опыте работы в сериале Универ. По словам Марии Кожевниковой, съемки в шоу были настолько тяжелыми и утомительными, что люди теряли сознание.

Популярная российская актриса рассказала о своем опыте работы в сериале "Универ". По словам Марии Кожевниковой, съемки в шоу были настолько тяжелыми и утомительными, что люди теряли сознание.Недавно звезда стала гостем шоу "Эмпатия Манучи". Ведущий ВячеславМанучаров спросил, почему актриса решила покинуть телепроект спустя пятьсезонов. призналась, что причиной ее ухода стали напряженныесъемки, которые отнимали много времени и сил. Здоровье участников не всегда выдерживало:некоторых отвозили в больницу с сердечным приступом. Актриса также добавила,что совсем не скучает по сериалу."Я перестала спать,перестала смеяться и жить. Мы снимались по шесть дней в неделю, по 12 часов ибольше. Однажды настал тот момент, когда я поняла, что больше не могу. Насъемках "Универа" у актеров случались сердечные приступы. Особенно тяжело этаработа давалась мужчинам. Представьте: на протяжении 12 часов необходимо быть вдвижении, постоянно улыбаться", – передает слова актрисы .Звезда также прокомментировала слухи о своем непростом характере. Мария отметила, что продюсерам "было тяжело с ней работать", поэтому онине стали ее отговаривать после того, как она объявила о своем уходе. Так, вовремя съемок артистка боролась за то, чтобы гримеры получали высокую зарплатуза свой труд. "Некоторые из-за этого косо на меня смотрели, мол, я обычнаяактриса и не имею права на подобные заявления со своей стороны", – уточнилаКожевникова.На съемочной площадке политик даже успела рассориться сосвоими коллегами. Актриса рассказала, что если сначала она хорошо общалась сВалентиной Рубцовой, то затем их отношения ухудшились. По словамзвезды, они слишком долго находились вместе "в замкнутом пространстве", и потомустали уставать друг от друга.А с артистом Араратом Кещяном, который исполнил роль возлюбленногоАллы, больше не поддерживает связь. "У нас были конфликты, бывало, чутьдо драк не доходило. Это не значит, что он плохой, или я плохая. Просто мы обаочень разные. В обычной жизни я прошла бы мимо этого человека", – заключила она.