Угрозы жизни летчика с упавшего в Мурманской области дальнего бомбардировщика Ту-22М3 нет. Его состояние удовлетворительное. Пилот будет доставлен в московский военный госпиталь специальным самолетом Ил-76 с медицинским модулем на борту.

Угрозы жизни летчика с упавшего в Мурманской области дальнего бомбардировщика Ту-22М3 нет. Его состояние удовлетворительное. Пилот будет доставлен в московский военный госпиталь специальным самолетом Ил-76 с медицинским модулем на борту.Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на родной аэродром в Оленегорске, напоминает "Интерфакс". Два члена экипажа погибли, еще двое выжили. Однако третий пилот позже скончался в больнице.По предварительным данным, бомбардировщик выполнял плановым учебно-тренировочный полет. При посадке самолет попал в снежный заряд – интенсивный снегопад с резкими сильными порывами ветра. Из-за этого Ту-22М3 упал на взлетно-посадочную полосу, его корпус разрушился и загорелся. Минобороны России рассматривает все возможные версии крушения. в том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования в сложных погодных условиях. Самолету было 33 года, в 2012 году он прошел капитальный ремонт.Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 создан для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей на удалении до 2200 километров от района базирования.