Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Екатеринбурге матчем команд Восточной конференции. Местный Автомобилист со счетом 3:0 победил челябинский Трактор.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Екатеринбурге матчем команд Восточной конференции. Местный "Автомобилист" со счетом 3:0 победил челябинский "Трактор".В первом периоде Найджел Доус забросил в ворота первую шайбу и набрал 600 очков в КХЛ. Во втором периоде успех развили Франсис Паре и Алексей Василевский. В третьей 20-минутке счет не изменился."Автомобилист" выиграл 3:0, набрал 81 очко и упрочил свое лидерство в Восточной конференции. "Трактор", набравший 51 очко, идет восьмым.