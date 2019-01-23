Недавно Андрей Аршавин спустя шесть лет разлуки наконец встретился со своими детьми от отношений с Юлией Барановской. Блогер Лена Миро крайне негативно высказалась в адрес популярной телеведущей.

Недавно Андрей Аршавин спустя шесть лет разлуки наконец встретился со своими детьми от отношений с Юлией Барановской. Блогер Лена Миро крайне негативно высказалась в адрес популярной телеведущей.В своем посте в "Живом журнале" Лена Миро задалась вопросом, для кого рожала троих детей . Она убеждена, что Андрей Аршавин не мечтал о наследниках."Шесть лет он не видел их, отмазывался от алиментов, и очевидно, что совместные дети – проект Барановской, но не Аршавина. Просил ли футболист рожать сожительницу ему детей? Нет. Хотел ли он создать семью, не делая предложения? Нет. Нужны ли ему дети хотя бы дистанционно? Нет", – высказала свое мнение Лена Миро, в заключение добавив, что не считает поведение Юлии Барановской нормальным."За гранью порядочности, гордости, здравого смысла. Ее не хотят. От нее не хотят детей. Но она лезет сама, сует своих детей футболисту, которому они не нужны, и все пытается его вернуть", – заявила блогер, ссылаясь на слова жены футболиста Алисы Аршавиной, которая якобы утверждала, будто Барановская приворожила спортсмена.Миро не одобряет поступков Аршавина, но еще больше – Барановской. "Чем она, собственно, лучше? На мой взгляд, еще хуже Аршавина. Лицемерная, коварная залетайка", – врезала ведущей Первого канала Миро.Напомним, что встреча Андрея Аршавина с детьми от , по некоторым данным, состоялась после их возвращения из продолжительного круиза. Причем телеведущая пока никак не прокомментировала воссоединение своих наследников с футболистом, который недавно расстался с женой Алисой Аршавиной.Ранее в откровенном интервью женщина заявила, что спортсмен не интересуется их общей дочерью, которой нет и двух лет. "Меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел", – заявила Алиса.