Сегодня возле Химзавода произошло ДТП. Авария, в которой было задействовано три машины, случилась в 9 утра в районе 98-го дома по улице Большая Нижегородская.

Сегодня возле Химзавода произошло ДТП. Авария, в которой было задействовано три машины, случилась в 9 утра в районе 98-го дома по улице Большая Нижегородская. По сообщениям дорожных полицейских, предварительно виновником столкновения был водитель Газели 1967 года рождения. Причём ехал мужчина не один, в его автомобиле находилось 10 15-летних школьников из Муромского района. Водитель Газели не выдержал безопасную дистанцию и врезался Рено Логан, который ехал впереди школьного транспорта. Французская иномарка догнала Сузуки. В результате аварии подростки не пострадали, а вот пассажирка Рено с травмами госпитализирована.