Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией разворачивает внешнеполитической вектор на Запад. Не сумев договориться с Москвой о ценах на энергоносители, Минск решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд (МВФ).

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях сРоссией разворачивает внешнеполитической вектор на Запад. Не сумевдоговориться с Москвой о ценах на энергоносители, Минск решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд (МВФ).правительстве республики появилась рабочая группа, которая будетразрабатывать план "структурных реформ". Консультировать ее будутспециалисты из МВФ, пишет "Независимая газета".Неисключено, что Россия намерена перестать дотировать белорусскуюэкономику путем скидок на газ и нефть. Кроме того, Москва отказываетсякомпенсировать Минску потери от российского налогового маневра.Лукашенко уже жаловался, что Белоруссия не досчитается из-за него 10миллиардов долларов.Потеритолько этого года оцениваются в 300 миллионов. В случае, если не начатькомпенсировать выпадающие доходы сейчас, то в дальнейшем это будетсделать сложнее.Поползновенияв сторону МВФ – не первая попытка Минска сотрудничать с одиознойорганизацией. Белоруссия не раз обещала Международному валютному фондупровести реформы, однако договориться так и не удалось. Отчасти потому,что Минск смог договориться с Москвой по ценам на энергоносители.Неисключено, что нынешние "маневры на Запад" белорусского руководства -лишь средство шантажа в отношениях с Россией. , что Москвакрайне нервно относится к возможному уходу республики в стан геополитических оппонентов России.Последнеевремя отношения двух стран серьезно обострились. Москва недовольнаходом интеграции с Минском. В прошлом году прошло немало переговоровпрезидентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Каждый раз после них Батька срывался на резкие комментарии.Прорвалона недавнем саммите Евразийского экономического союзаЛукашенко не сдержал себя в руках. Он начал хамить президенту РоссииВладимиру Путину и обвинять Россию в несправедливых ценах на газ.