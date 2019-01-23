Президент Белоруссии всерьез обеспокоен новостью о задержании
гражданки республики Анастасии Вашукевич, известной по псевдониму Настя Рыбка. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии всерьез обеспокоен новостью о задержании
гражданки республики Анастасии Вашукевич, известной по псевдониму Настя Рыбка. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Анастасия была задержана 17 января в аэропорту "Шереметьево" после депортации из Таиланда. Вашукевич обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Наталья Эйсмонт рассказала, что дал поручение
Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленного освобождения
девушки.
"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того,
президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки
Беларуси", – цитирует Наталью "Комсомольская правда". Пресс-секретарь добавила, что поручение уже приняли к исполнению в ведомстве.
В то же время представитель посольства Белоруссии в России
отметил, что сама обвиняемая пока не обращалась к ним за помощью. "Анастасия
Вашукевич пока не обращалась за консульской поддержкой", – передает слова
собеседника РИА Новости.
Напомним, Настя Рыбка приобрела скандальную известность после выхода книги "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для
олигарха". В романе она поделилась интимными подробностями отношений с предпринимателем
Олегом Дерипаской.