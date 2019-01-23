Президент Белоруссии всерьез обеспокоен новостью о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич, известной по псевдониму Настя Рыбка. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии всерьез обеспокоен новостью о задержаниигражданки республики Анастасии Вашукевич, известной по псевдониму Настя Рыбка. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко.Анастасия была задержана 17 января в аэропорту "Шереметьево" после депортации из Таиланда. Вашукевич обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Наталья Эйсмонт рассказала, что дал поручениеМинистерству иностранных дел заняться вопросом немедленного освобождениядевушки."В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того,президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданкиБеларуси", – цитирует Наталью "Комсомольская правда". Пресс-секретарь добавила, что поручение уже приняли к исполнению в ведомстве.В то же время представитель посольства Белоруссии в Россииотметил, что сама обвиняемая пока не обращалась к ним за помощью. "АнастасияВашукевич пока не обращалась за консульской поддержкой", – передает словасобеседника РИА Новости.Напомним, Настя Рыбка приобрела скандальную известность после выхода книги "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон дляолигарха". В романе она поделилась интимными подробностями отношений с предпринимателемОлегом Дерипаской.