Президент Украины Петр Порошенко очень хочет переизбраться на новый срок. Но шансы у него невелики: по последним опросам, лидера Незалежной поддерживает меньше 10% украинцев. В такой ситуации Порошенко готов пойти на что угодно, даже раздавать самые нереалистичные обещания.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко очень хочет переизбраться на новый срок. Ношансы у него невелики: по последним опросам, лидера Незалежнойподдерживает меньше 10% украинцев. В такой ситуации Порошенко готовпойти на что угодно, даже раздавать самые нереалистичные обещания.Недавно глава государствапообещал избирателям улучшение жизни уже в ближайшее время. Какимобразом это возможно в нищей, разоренной, вымирающей стране с полыхающейгражданской войной, Порошенко не объяснил. Но это и не надо, главное -вешать побольше лапши на уши доверчивым гражданам.По мнению директора Института глобальных стратегией Вадима Карасева, лидер Незалежной делает подобные заявления с прицелом на новый срок. В беседе с НСН эксперт отметил,что украинцы начали привыкать к происходящему и понимают, что изменитьчто-то вряд ли возможно.Несмотряна пятилетку обманов и неоправданных надежд, все еще верят,что сможет избраться на новый срок. В администрации украинского лидерарассчитывают, что голосовать за главу государства граждане Незалежной будут по принципу меньшего из зол, полагает Карасев.Выбиратьна украинском политическом небосклоне и правда не из кого. На каждом изкандидатов клейма ставить негде. Чего стоит одна Юлия Тимошенко,отсидевшая в тюрьме за темные "газовые делишки".Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. пока числится в аутсайдерах – рейтинг лидера Незалежнойпросел ниже 10%. Эксперты не исключают, что президент может устроитьочередную провокацию для повышения собственного рейтинга или отменыголосования.