Президент
Украины Петр Порошенко очень хочет переизбраться на новый срок. Но
шансы у него невелики: по последним опросам, лидера Незалежной
поддерживает меньше 10% украинцев. В такой ситуации Порошенко готов
пойти на что угодно, даже раздавать самые нереалистичные обещания.
Президент
Украины Петр Порошенко очень хочет переизбраться на новый срок. Но
шансы у него невелики: по последним опросам, лидера Незалежной
поддерживает меньше 10% украинцев. В такой ситуации Порошенко готов
пойти на что угодно, даже раздавать самые нереалистичные обещания.
Недавно глава государства
пообещал избирателям улучшение жизни уже в ближайшее время. Каким
образом это возможно в нищей, разоренной, вымирающей стране с полыхающей
гражданской войной, Порошенко не объяснил. Но это и не надо, главное -
вешать побольше лапши на уши доверчивым гражданам.
По мнению директора Института глобальных стратегией Вадима Карасева, лидер Незалежной делает подобные заявления с прицелом на новый срок. В беседе с НСН эксперт отметил,
что украинцы начали привыкать к происходящему и понимают, что изменить
что-то вряд ли возможно.
Несмотря
на пятилетку обманов и неоправданных надежд, все еще верят,
что сможет избраться на новый срок. В администрации украинского лидера
рассчитывают, что голосовать за главу государства граждане Незалежной будут по принципу меньшего из зол, полагает Карасев.
Выбирать
на украинском политическом небосклоне и правда не из кого. На каждом из
кандидатов клейма ставить негде. Чего стоит одна Юлия Тимошенко,
отсидевшая в тюрьме за темные "газовые делишки".
Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. пока числится в аутсайдерах – рейтинг лидера Незалежной
просел ниже 10%. Эксперты не исключают, что президент может устроить
очередную провокацию для повышения собственного рейтинга или отмены
голосования.