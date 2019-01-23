Юморист Максим Галкин души не чает в своей дочери Елизавете, поэтому многое ей позволяет. Пятилетняя девочка, судя по всему, растет в очень демократичной атмосфере.

Юморист Максим Галкин душине чает в своей дочери Елизавете, поэтому многое ей позволяет. Пятилетняя девочка,судя по всему, растет в очень демократичной атмосфере.Галкин опубликовал в личномInstagram короткую видеозапись. В кадре Максим и Лиза играют в известную всемнастольную игру. "Лизу невозможно обыграть в домино! Реально! Она просчитываетходы 😱 А азартная! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировал видео юморист.Отметим, что Галкин не обманул ожидания зрителей.Девочка увлеченно выстраивала цепи костяшек. Каждый свой удачный ход онасопровождала радостным выкриком, а вот отца за неудачи журила. "Нужноиграть, а не отвлекаться", – отмечала Лиза с осуждением.В итоге вселавры достались пятилетке. Опьяненная победой Лиза отметила, что отец ей давноуже не конкурент. Дочь знаменитости произнесла фразу, которую многие посчиталибы унизительной."Понял,какой ты большой соперник? Ты малюсенький, во какой, – заметила малышка, отмерив ладоньюнебольшое расстояние от пола. – А я большой!"К слову, Галкинна дерзость любимицы не отреагировал. Он, как показалось, был невероятно горд талантливойдочерью."Ребенок просто ангел 😇😇😇😇😇😇. Смотреть на нее одно удовольствие, сердцеумиляется 💖💖💖💖💖", "Красиваядевочка, очень!....не в родню как то....", "Это чудо,а не ребенок😂😂", "Какаяумная девочка 👍", "Ну крутая девчушка,выиграть у -профи-отпад!" -писали поклонники юмориста в комментариях к публикации.