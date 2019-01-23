Участники телестройки оскорбляют друг друга по малейшему поводу. Любой спор звезд шоу Дом-2 заканчивается либо отборной матерщиной, либо жутким кровопролитием.

Участники телестройки оскорбляютдруг друга по малейшему поводу. Любой спор звезд шоу "Дом-2" заканчивается либоотборной матерщиной, либо жутким кровопролитием.В общем доме очереднойконфликт. Двое молодых и горячих что-то не поделили. Альфа-самцы хватались застулья, сжимали кулаки и грозили друг-другу расправой. Примечательно, что распетушившихсяучастников пытались разнять хрупкие, но смелые дамочки, которые не боялись случайно схлопотать по лицу.