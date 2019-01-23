Участники телестройки оскорбляют
друг друга по малейшему поводу. Любой спор звезд шоу Дом-2 заканчивается либо
отборной матерщиной, либо жутким кровопролитием.
Участники телестройки оскорбляют
друг друга по малейшему поводу. Любой спор звезд шоу "Дом-2" заканчивается либо
отборной матерщиной, либо жутким кровопролитием.
В общем доме очередной
конфликт. Двое молодых и горячих что-то не поделили. Альфа-самцы хватались за
стулья, сжимали кулаки и грозили друг-другу расправой. Примечательно, что распетушившихся
участников пытались разнять хрупкие, но смелые дамочки, которые не боялись случайно схлопотать по лицу.