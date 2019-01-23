Премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с критикой на возглавляемую Дмитрием Рогозиным корпорацию Роскосмос. Глава правительства призвал не строить прожекты и более эффективно тратить инвестиции.

Премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с критикой на возглавляемуюДмитрием Рогозиным корпорацию Роскосмос. Глава правительства призвал не строитьпрожекты и более эффективно тратить инвестиции.Речь на специальном совещании, посвященном финасово-экономическомусостоянию госкорпорации, была жесткой и эмоциональной. Премьер отчиталруководство Роскосмоса и призвал достроить, наконец, космодром "Восточный"."Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надоработать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализациейкосмической нашей отрасли и увеличением доли России на международномрынке", – сказал премьер-министр, после чего в зале воцарилась мертваятишина.напомнил, что космодром "Восточный"должны были достроить еще в прошлом году, сообщает ТАСС. А там до сих пор нет множестваизначально запланированных объектов, а Роскосмос почему-то запрашиваетдополнительные средства. Для исправления ситуации Медведев призвал создать эффективныемеханизмы управления и финансирования внутри ракетно-космической отрасли.