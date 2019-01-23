Премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с критикой на возглавляемую
Дмитрием Рогозиным корпорацию Роскосмос. Глава правительства призвал не строить
прожекты и более эффективно тратить инвестиции.
Премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с критикой на возглавляемую
Дмитрием Рогозиным корпорацию Роскосмос. Глава правительства призвал не строить
прожекты и более эффективно тратить инвестиции.
Речь на специальном совещании, посвященном финасово-экономическому
состоянию госкорпорации, была жесткой и эмоциональной. Премьер отчитал
руководство Роскосмоса и призвал достроить, наконец, космодром "Восточный".
"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо
работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией
космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном
рынке", – сказал премьер-министр, после чего в зале воцарилась мертвая
тишина.
напомнил, что космодром "Восточный"
должны были достроить еще в прошлом году, сообщает ТАСС. А там до сих пор нет множества
изначально запланированных объектов, а Роскосмос почему-то запрашивает
дополнительные средства. Для исправления ситуации Медведев призвал создать эффективные
механизмы управления и финансирования внутри ракетно-космической отрасли.