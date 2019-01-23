Более 500 миллиардов рублей будет направлено на развитие ракетно-космической отрасли в ближайшие три года. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации Роскосмос.

Более 500 миллиардов рублей будет направлено на развитие ракетно-космической отрасли в ближайшие три года. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос". По словам премьера, эти деньги должны быть эффективно использованы для наращивания орбитальных возможностей и создания ракеты сверхтяжелого класса, передает телеканал "Россия 24".Как отметил Медведев, ракетно-космическая отрасль может и должна быть коммерчески успешной, но пока Россия далека от этого. Глава правительства попросил меньше говорить и больше делать."Я еще хотел бы обратить внимание, это бросается в глаза — надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать — меньше говорить и больше делать".Как сообщалось, высадка российских космонавтов на Луну планируется на начало 2030-х годов, а в конце 2020-х годов "Роскосмос" начнет строительство российской лунной базы.По словам Медведева, текущая динамика строительства на космодроме Восточный не дает возможности говорить о запуске тяжелой ракеты в 2021 году. Премьер отметил, что в текущем году должна стартовать вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году космодром был полностью готов к запуску космических аппаратов с использованием тяжелых ракет.Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном планируется завершить в 2022 году. По его словам, первый пуск ракеты "Ангара" с него намечен на 2023 году.Медведев отметил, что с учетом целого ряда накопившихся проблем будет проведен анализ состояния Роскосмоса и подведомственных организаций.Глава правительства напомнил участникам совещания о том, что именно Россия открыла космическую эру и именно ей принадлежит множество достижений в освоении космоса.