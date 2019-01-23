В российской прессе не утихают слухи о конфликте двух фигуристок. Евгения Медведева решила положить конец всем обсуждениям.

В российской прессе не утихают слухи о конфликте двух фигуристок. Евгения Медведева решила положить конец всем обсуждениям.Воспитанница тренера Брайана Орсера настаивает, чторепортеры специально пытаются рассорить ее с Алиной Загитовой. На самом деле спортсменоксвязывают дружеские отношения. Девушки представляют одну страну, и потому между ними нет и не может быть разногласий."Вся эта ситуациявокруг нас очень раздута, большая ее часть вообще придумана. Враги – не враги. Мыкоманду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны бытьврагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, вражды. Не нужно нассталкивать лбами. У меня с Алиной никаких конфликтов не было", – передает слова"".Спортсменка также рассказала историю снимка, на котором онафотографирует Загитову с букетом цветов. Эпизод произошел во время чемпионатаРоссии в Саранске. Кадр быстро распространился в Интернете и вызвал множество новых слухов оботношениях фигуристок. Медведева сообщила, что в этой сцене нет ничего примечательного."У нас было очень много цветов и игрушек, которые нам обеимкидали на лед. В раздевалке все не помещалось. Алине подарили красивый букетцветов, и она попросила меня ее сфотографировать с ним. В раздевалке былоплохое освещение, и Алина предложила выйти в коридор. Мы вышли в коридор, я еесфотографировала и, собственно, все", – поделилась она.Напомним, на соревнованиях в Саранскезаняла седьмое место и не смогла попасть в состав сборной на чемпионат Европы,который состоится в Минске 23-27 января. Хореограф фигуристки Миша Ге утверждает,что спортсменка не успела подготовиться к выступлению из-за сжатых сроков.