В российской прессе не утихают слухи о конфликте двух фигуристок. Евгения Медведева решила положить конец всем обсуждениям.
В российской прессе не утихают слухи о конфликте двух фигуристок. Евгения Медведева решила положить конец всем обсуждениям.
Воспитанница тренера Брайана Орсера настаивает, что
репортеры специально пытаются рассорить ее с Алиной Загитовой. На самом деле спортсменок
связывают дружеские отношения. Девушки представляют одну страну, и потому между ними нет и не может быть разногласий.
"Вся эта ситуация
вокруг нас очень раздута, большая ее часть вообще придумана. Враги – не враги. Мы
команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть
врагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, вражды. Не нужно нас
сталкивать лбами. У меня с Алиной никаких конфликтов не было", – передает слова
"".
Спортсменка также рассказала историю снимка, на котором она
фотографирует Загитову с букетом цветов. Эпизод произошел во время чемпионата
России в Саранске. Кадр быстро распространился в Интернете и вызвал множество новых слухов об
отношениях фигуристок. Медведева сообщила, что в этой сцене нет ничего примечательного.
"У нас было очень много цветов и игрушек, которые нам обеим
кидали на лед. В раздевалке все не помещалось. Алине подарили красивый букет
цветов, и она попросила меня ее сфотографировать с ним. В раздевалке было
плохое освещение, и Алина предложила выйти в коридор. Мы вышли в коридор, я ее
сфотографировала и, собственно, все", – поделилась она.
Напомним, на соревнованиях в Саранске
заняла седьмое место и не смогла попасть в состав сборной на чемпионат Европы,
который состоится в Минске 23-27 января. Хореограф фигуристки Миша Ге утверждает,
что спортсменка не успела подготовиться к выступлению из-за сжатых сроков.