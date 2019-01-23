Вопрос о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) будет рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК). 8 февраля будет объявлено решение.

Вопрос о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) будет рассмотрен 26-27 января на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК). 8 февраля будет объявлено решение.Как сообщает ТАСС, сохранение статуса РУСАДА являлось последним условием восстановления ПКР.Из-за отстранения ПКР российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх-2016, а в 2018 году на зимней Паралимпиаде выступили лишь несколько спортсменов в нейтральном статусе.