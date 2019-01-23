Потребовавший изменить маршрут летевшего из Сургута в Москву самолета пьяный хулиган, уснувший незадолго до проведенной бойцами СОБРа спецоперации, во время допроса не смог внятно ответить на вопрос, почему же он выбрал в качестве конечной точки маршрута Афганистан. СКР обнародовал запись беседы с протрезвевшим 41-летним Павлом Шаповаловым.

Потребовавший изменить маршрут летевшего из Сургута в Москву самолета пьяный хулиган, уснувший незадолго до проведенной бойцами СОБРа спецоперации, во время допроса не смог внятно ответить на вопрос, почему же он выбрал в качестве конечной точки маршрута Афганистан. СКР обнародовал запись беседы с протрезвевшим 41-летним Павлом Шаповаловым."Может, не так все просто, как кажется с первого раза", — выдвинул он туманную версию, пытаясь пролить свет на мотивы своего поступка.Шаповалов уже при посадке на рейс "Аэрофлота" был сильно пьян, а через несколько минут после набора высоты, по пути в туалет он потребовал от членов экипажа изменить маршрут во избежание худших последствий. Капитан принял решение развернуть Boeing 737, который вскоре приземлился в Ханты-Мансийске, где провел на стоянке пару часов — все это время пассажиров уверяли, что производится дозаправка, а правоохранители готовились к штурму. Когда бойцы СОБРа поднялись на борт, злоумышленник крепко спал. При нем не было никакого оружия."Если честно, мне туда не надо было лететь", — признался ранее судимый за умышленное повреждение имущества Павел на допросе.За такую "шалость" дебошир может получить до 12 лет в колонии.