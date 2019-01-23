Крестная певца Прохора Шаляпина раскрыла семейную тайну, которую артист и его мать Елена Колесникова скрывали 35 лет. Возможно, биологическим отцом вокалиста является его дедушка. Шаляпин решился на ДНК-экспертизу.

Крестная певца Прохора Шаляпина раскрыласемейную тайну, которую артист и его мать Елена Колесникова скрывали 35 лет. Возможно,биологическим отцом вокалиста является его дедушка. Шаляпин решился на ДНК-экспертизу.Сам Прохор заявляет, что не хотел обнародования этойистории, ведь она бьет по репутации его родительницы. "С самого детства в семьеу нас ходила такая легенда. Дедушка для меня всегда был эталоном, в планесвоего отношения к жизни, поэтому, несмотря на некрасивость этой ситуации, я быбыл счастлив, если бы моим отцом был дед, а не отец. Но это очень бьет порепутации моей мамы", – заметила звезда.Артист отметил, что Андрей Иванович Захаренков, которого онвсю жизнь считал родным отцом, уже 25 лет находится на принудительном лечении впсихиатрической клинике из-за совершенного преступления. Шаляпин заявил, чтоэтот мужчина маньяк и деспот, который испоганил ему детство.Елена Колесникова о том, кто же настоящий отецее знаменитого сына рассказывать не хочет. Однако отмечает, что свекр ИванАндреевич, всегда был добр и внимателен к ней."У свекра Ивана Андреевича, несмотря на то что он былженатым человеком, было очень много женщин. Создалось такое впечатление,что, когда мы там остаемся вдвоем, он ко мне пристает", – рассказала Колесниковав эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1".В том же ток-шоу огласили результаты ДНК-теста наотцовство. "Андрей Захаренков с вероятностью 99,9999% биологический отецПрохора Шаляпина", – заявила эксперт в студии. Артиста эта новость немного огорчила, он ждал другого результата.