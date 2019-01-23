У Павла Шаповалова небольшие проблемы с психикой из-за травмы. Скорее всего, он не собирался ничего захватывать, а просто пошутил, рассказала телеканалу Москва 24 Евгения, сестра авиадебошира.

У Павла Шаповалова небольшие проблемы с психикой из-за травмы. Скорее всего, он не собирался ничего захватывать, а просто пошутил, рассказала телеканалу "Москва 24" Евгения, сестра авиадебошира.Она уверена, что в самолете брат был абсолютно трезв, так как не употребляет спиртное. Евгения добавила, что попробует встретится с Павлом и поддержать его.22 января пассажир рейса Сургут-Москва объявил, что захватывает самолет. Он пытался прорваться в кабину пилотов, требовал направить лайнер в Афганистан и сказал одной из стюардесс, что причастен к теракту 11 сентября в США.Самолет экстренно приземлился в Ханты-Мансийске, дебошира арестовали. Суд отправил Шаповала под стражу на два месяца. Анализ крови подтвердил, что мужчина был трезв. Теперь его ждет психологическая экспертиза.