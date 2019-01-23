Полянку переименовывают. Теперь один большой микрорайон Полянка разбит на несколько улиц. Там появились улицы: Большая и малая Полянка, Фалалеевская, Еланская, Аграрная, Первая и Вторая Просёлочные.

Полянку переименовывают. Теперь один большой микрорайон Полянка разбит на несколько улиц. Там появились улицы: Большая и малая Полянка, Фалалеевская, Еланская, Аграрная, Первая и Вторая Просёлочные. В связи с этими изменениями собственникам земельных участков, расположенных на Полянке, необходимо направить в управление архитектуры и строительства администрации Владимира заявление о присвоении адреса земельному участку и жилому дому на вновь образованных улицах. В числе обязательных документов должна быть кадастровая выписка на дом или разрешение на строительство, если дом еще строится. Помимо этого должны быть выполнены кадастровые работы по определению границ объектов адресации. Телефон для справок: 32-26-73.