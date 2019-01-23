Скандал вокруг драки Максима Виторгана с предполагаемым
любовником его супруги Ксении Собчак не утихает. Опубликованное в Сети видео
инцидента, снятое камерами наблюдения, вызвало вопросы у дотошных
пользователей.
Скандал вокруг драки Максима Виторгана с предполагаемым
любовником его супруги Ксении Собчак не утихает. Опубликованное в Сети видео
инцидента, снятое камерами наблюдения, вызвало вопросы у дотошных
пользователей.
Инцидент произошел возле кафе, где актер Максим Виторган
застал свою супругу в компании режиссера Константина Богомолова. Камеры в
заведении запечатлели момент, когда туда входит муж Ксении Собчак: Он одет в
синюю куртку, шарф такого же цвета, артист без головного убора и перчаток. Через
некоторое время Виторган покидает кафе, а следом за ним выходит режиссер.
Дальнейшее действие разворачивалось на улице. Камеры засняли
двух мужчин, выходящих из кафе. Один из них похож на режиссера Богомолова. А
вот второй не очень похож на мужа Собчак: в темной куртке, шапке и перчатках, широкий в
плечах и высокий, он выглядит по сравнению с оппонентом настоящим громилой.
"Драки" между супругом и Богомоловым, как
назвали произошедшее СМИ, не было – здоровяк просто избивает режиссера, наносит
ему несколько вполне профессиональных ударов в голову. Богомолову едва удается
встать и он скрывается от преследователя в кафе.
Некоторые сетевые "исследователи" усмотрели
нестыковки и странности на видео – решив, что избивал Богомолова не супруг
Ксении , а кто-то третий. Хотя озвученную ранее в СМИ версию подтверждает
и жертва нападения: Богомолов в своем Instagram поблагодарил врача, который, по словам режиссера,
"собрал ему нос". Сама же виновница разгоревшихся страстей, Ксения
Собчак, хранит молчание.