Скандал вокруг драки Максима Виторгана с предполагаемым любовником его супруги Ксении Собчак не утихает. Опубликованное в Сети видео инцидента, снятое камерами наблюдения, вызвало вопросы у дотошных пользователей.

Скандал вокруг драки Максима Виторгана с предполагаемымлюбовником его супруги Ксении Собчак не утихает. Опубликованное в Сети видеоинцидента, снятое камерами наблюдения, вызвало вопросы у дотошныхпользователей.Инцидент произошел возле кафе, где актер Максим Виторганзастал свою супругу в компании режиссера Константина Богомолова. Камеры взаведении запечатлели момент, когда туда входит муж Ксении Собчак: Он одет всинюю куртку, шарф такого же цвета, артист без головного убора и перчаток. Черезнекоторое время Виторган покидает кафе, а следом за ним выходит режиссер.Дальнейшее действие разворачивалось на улице. Камеры заснялидвух мужчин, выходящих из кафе. Один из них похож на режиссера Богомолова. Авот второй не очень похож на мужа Собчак: в темной куртке, шапке и перчатках, широкий вплечах и высокий, он выглядит по сравнению с оппонентом настоящим громилой."Драки" между супругом и Богомоловым, какназвали произошедшее СМИ, не было – здоровяк просто избивает режиссера, наноситему несколько вполне профессиональных ударов в голову. Богомолову едва удаетсявстать и он скрывается от преследователя в кафе.Некоторые сетевые "исследователи" усмотрелинестыковки и странности на видео – решив, что избивал Богомолова не супругКсении , а кто-то третий. Хотя озвученную ранее в СМИ версию подтверждаети жертва нападения: Богомолов в своем Instagram поблагодарил врача, который, по словам режиссера,"собрал ему нос". Сама же виновница разгоревшихся страстей, КсенияСобчак, хранит молчание.