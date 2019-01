Компания Ten One Design анонсировала NFC-метку, позволяющую гостям за пару мгновений подключиться к домашней сети, не спрашивая у хозяина имя SSID или пароля. Все, что нужно сделать пользователю, — это поднести это смартфон к WiFi Porter, после чего вход в сеть будет выполнен автоматически.

Компания Ten One Design анонсировала NFC-метку, позволяющую гостям за пару мгновений подключиться к домашней сети, не спрашивая у хозяина имя SSID или пароля. Все, что нужно сделать пользователю, — это поднести это смартфон к WiFi Porter, после чего вход в сеть будет выполнен автоматически.Устройство выглядит как небольшой деревянный брусок. Передача данных реализована по технологии Near Field Communication (коммуникация ближнего поля), позволяющей устройствам обмениваться информацией на расстоянии около десяти сантиметров друг от друга. Однако NFC-чип имеется не у каждого Android-смартфона или "айфона", вышедшего до 2018 года: в таком случае пользователю понадобится перевернуть WiFi Porter и отсканировать QR-код при помощи камеры.WiFi Porter — далеко не первая NFC-метка, предназначенная для быстрого подключения к беспроводным сетям, однако она не требует установки приложения-компаньона. Это очень удобно и экономит время, учитывая, что WiFi Porter главным образом найдет применение в кафе и других общественных местах. Еще одно важное преимущество — отсутствие батареек, благодаря чему NFC-метка может работать беспрерывно.Однако хозяевам устанавливать дополнительный софт все-таки нужно, отмечает The Verge. Ссылка на программу, позволяющую указать имя сети, пароль и распечатать QR-код, отобразится при первом подключении к WiFi Porter.∎Мобильный интернет стал быстрее Wi-Fi в 33 странах мира читайте такжеWiFi Porter доступен в двух вариантах. За стандартную модель просят $39,95, за лимитированную в кожаном корпусе — $59,95. В США новинка доступна для заказа начиная с сегодняшнего дня.